Россия увеличила квоту в танцах на льду на чемпионат мира в 2020 году
Российская сборная увеличила квоту в танцах на льду на чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году, сообщает «Советский спорт».
По итогам выступления на текущем турнире в Японии россияне увеличили квоту до максимальной. Со следующего чемпионата мира выступить в составе национальной команды смогут не два, а три дуэта.
В 2020 году мировое первенство пройдет в Монреале (Канада).
В 2019 году наши спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро. Первое место досталось французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерон, замкнули тройку лидеров представители Америки Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью.
Еще один дуэт сборной России — Александра Степанова/Иван Букин стал четвертым.
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