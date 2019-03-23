Россия увеличила квоту в танцах на льду на чемпионат мира в 2020 году

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Российская сборная увеличила квоту в танцах на льду на чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году, сообщает «Советский спорт».

По итогам выступления на текущем турнире в Японии россияне увеличили квоту до максимальной. Со следующего чемпионата мира выступить в составе национальной команды смогут не два, а три дуэта.

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В 2020 году мировое первенство пройдет в Монреале (Канада).

В 2019 году наши спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли серебро. Первое место досталось французам Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерон, замкнули тройку лидеров представители Америки Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью.

Еще один дуэт сборной России — Александра Степанова/Иван Букин стал четвертым.

Ранее Евгения Медведева отказалась от мяса из-за проблем с весом.