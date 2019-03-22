Федоров покинул пост гендиректора «Динамо» из-за болезни

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Сергей Федоров покинул пост генерального директора московского «Динамо», сообщает ТАСС.

Обладатель трех Кубков Стэнли ушел с должности по состоянию здоровья.

«Совет директоров принял решение о том, что Сергей Алексеевич покинет эту позицию. Дело в том, что в связи с болезнью он не может исполнять эти функции, поэтому было принято такое решение», — заявила пресс-секретарь Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Эржена Ищенко.

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Федоров являлся гендиректором бело-голубых с апреля 2018 года. До этого с 2017 года возглавлял хоккейный «Динамо».

Ранее главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итоги матча 20-го тура чемпионата России против «Оренбурга».