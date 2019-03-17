Ветеран «Спартака» поддержал Погребняка
Чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд поддержал форварда «Урала» Павла Погребняка после скандала на расовой почве, передает «Чемпионат. com».
Рейнгольд согласился с нападающим.
«Поддерживаю Павла, он прав. У нас все-таки не страна папуасов, а великая держава, в том числе и в спортивном смысле. Почему мы не берем свои хорошие кадры? Нам надо растить их, а взять иностранцев очень легко», — заявил специалист.
Футболист удивился вызову в сборную России темнокожих футболистов. Погребняк не понял включения в состав национальной команды натурализованного бразильца Ари. Он посмеялся над тем, что за России играют темнокожие футболисты.
Ранее Роман Павлюченко поддержал Погребняка после скандального высказывания.