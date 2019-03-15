Назван состав сборной России на женскую эстафету ЧМ по биатлону

<img src="//img.gazeta.ru/files3/927/12238927/RTX6Q8A8-pic905-895x505-95057.jpg">

Определен состав участниц женской сборной России по биатлону на эстафету чемпионата мира в Швеции, передает ТАСС.

Национальную команду на чемпионате мира в Эстерсунде представят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.

Реклама

Женская эстафета 4х6 км состоится 16 марта.

На старт гонки биатлонистки будут выходить в указанном порядке.

Ранее Анатолий Хованцев психанул из-за вопросов о составе сборной по биатлону.