Назван состав сборной России на женскую эстафету ЧМ по биатлону
Определен состав участниц женской сборной России по биатлону на эстафету чемпионата мира в Швеции, передает ТАСС.
Национальную команду на чемпионате мира в Эстерсунде представят Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.
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Женская эстафета 4х6 км состоится 16 марта.
На старт гонки биатлонистки будут выходить в указанном порядке.
Ранее Анатолий Хованцев психанул из-за вопросов о составе сборной по биатлону.