Чемпион Универсиады-2017 получил дисквалификацию из-за допинга

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Чемпион зимней Универсиады-2017 в Алма-Ате российский лыжник Егор Березин получил дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает РИА «Новости».

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила спортсмена на четыре года.

Срок дисквалификации Березина отсчитывается с 18 февраля 2019 года.

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По информации с сайта Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Березин нарушил пункт 2.1. Общероссийских антидопинговых правил: наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

На Универсиаде в 2017 году лыжник завоевал золотую медаль в эстафете и бронзу в спринте.

Ранее сообщалось, что в России появилась замена запрещенному мельдонию.