Роналду вновь назвали лучшим игроком в истории

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Известный в прошлом голландский футболист Рууд Гуллит поделился мнением об игре португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

Он заявил, что Роналду достоин звания лучшего игрока в истории футбола. В последнем матче форвард оформил хет-трик, что помогло туринской команде переиграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» (3:0, 3:2 по сумме двух матчей) и выйти в четвертьфинал турнира.

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«Лучший игрок в истории? Думаю, да. Он побеждал и со сборной, выиграл чемпионат Европы. Он побеждал всюду, куда не приезжал, в трех разных странах. У него пять «Золотых мячей». Люди продолжают его с кем-то сравнивать, а он продолжает побеждать в каждом своем клубе. Это невероятно.

Месси даже близко не подошел к тому, чтобы выиграть что-то в составе сборной Аргентины. Можно быть нечеловечески одаренным, но всегда есть вариант, что твою игру разберут на части, как ингредиенты в блюде. Роналду побеждал везде и делал это по-своему. Потрясающий игрок. У него очень впечатляющая карьера», — приводит слова Гуллита Calciomercato.

Ранее УЕФА назвал кандидатов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ.