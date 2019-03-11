Адвокат: футболист Тарасов обманул свою дочку
Адвокат Сергей Жорин прокомментировал ход судебного дела об алиментах со стороны футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова в пользу его жены Оксаны Тарасовой, сообщает Sport24.
У девушки растет несовершеннолетняя дочь от футболиста — Ангелина.
«Даты рассмотрения апелляций Дениса Глушакова и Дмитрия Тарасова пока не назначены.
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Новостей нет, кроме как той, что Тарасов обманул свою дочку. Дмитрий пообещал приехать и проведать ее, но как только ему скинули ее фотографию с подарками, он просто опубликовал ее и так и не приехал. Даже не позвонил. Девочка переживает», — сказал адвокат.
Ранее мать чемпиона мира по боксу была застрелена заместителем шерифа.