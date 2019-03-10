Женская сборная России разгромила США в полуфинале Универсиады

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Женская сборная России по хоккею с разгромным счетом обыграла команду США в полуфинале турнира на Универсиаде, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 10:0 в пользу российских хоккеисток. Отличились Евгения Дюпина, Елена Дергачева, Фануза Кадирова, сделавшая дубль, Анна Тимофеева, Мария Баталова, Ландыш Фаляхова и Валерия Павлова, оформившая хет-трик.

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Сборная России вышла в финал хоккейного турнира и поборется за золото Универсиады с командой Канады. Примечательно, что Россия уже обыгрывала Канаду на этом турнире в матче группового этапа.

На групповом этапе сборная России одержала победы с общим счетом 45:3. Россиянки победили национальные команды Швейцарии (10:0), Китая (13:0), Японии (8:1), США (10:0) и Канады (4:2).

Ранее сообщалось, что сборная России завоевала 100 медалей на Универсиаде.