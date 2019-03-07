Месси вызван в сборную Аргентины впервые после чемпионата мира — 2018

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси снова вызван в сборную Аргентины, сообщает «Советский спорт».

Месси не участвовал в матчах за национальную команду после вылета в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года.

По информации пресс-службы сборной, нападающий вернется в стан команды на товарищеские матчи с Венесуэлой (22 марта) и Марокко (26 марта).

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В аргентинских СМИ появились сообщения, что Месси выйдет на игру лишь в одном товарищеском матче. Футболист предположительно примет участие в игре с Венесуэлой в Мадриде, но не отправится с соотечественниками в марокканский Танжер.

На счету Месси 128 матчей за сборную Аргентины и 65 голов.

Ранее аргентинец в рамках челленджа почеканил бутсу, мячи для тенниса и гольфа.