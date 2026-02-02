Требования президента Украины Владимира Зеленского к России признать свою легитимность и не считать его «просроченным президентом» говорят об отчаянии политика. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt (JW).

«Зеленский перегибает палку почти гротескным образом. Это демонстрирует его отчаяние. Президент требует от России, прежде чем будут достигнуты какие-либо соглашения, отозвать свою юридическую позицию о том, что его срок полномочий истек в 2024 году и что он, следовательно, является «просроченным президентом»», — пишет издание.

Также журналисты отмечают, что если бы Россия сейчас «легитимизировала» Зеленского посредством встречи «на высоком уровне», то это бы дало ему возможность избежать проведения выборов на Украине и оставаться у власти «неограниченно долго». JW подчеркивает, что сейчас «главная цель Зеленского – сохранить свою личную власть».

В декабре 2025 года Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы на Украины при условии обеспечения их безопасности. 1 февраля Зеленский рассказал, что еще точно не решил, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок, и это зависит от исхода конфликта с Россией.

Также депутат Верховной Рады Украины Александр Корниенко отмечал, что первые наработки по возможным выборам на Украине должны появиться в начале февраля.

