В Краснодаре хозяин устроил расправу над собакой в лифте

В Краснодаре мужчина избил собаку из-за лужи в лифте и попал на видео

Житель Краснодара избил пса, который справил нужду, не успев выйти на улицу. Видео из лифта многоэтажки опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Инцидент произошел утром в воскресенье, 1 февраля, в ЖК «Панорама» на Восточно-Кругликовской улице. На кадрах видно, как в кабину заходит мужчина с собакой. В какой-то момент животное справляет нужду, а хозяин, заметив это, резко дергает поводок и бьет пса ногой и кулаками.

Жильцы, увидев в лифте лужу, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и опознали соседа-живодера. Они требуют наказать мужчину за жестокое обращение с животными, а его самого призывают убрать за собакой.

Полицейские также изучили видео и уже установили номер квартиры, которую агрессивный краснодарец арендует, но дверь им никто не открыл. Проверка продолжается.

Ранее в Краснодаре живодеры обстреляли собаку и выбросили ее на трассу.