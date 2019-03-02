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Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска, где будет рассмотрено административное дело о неповиновении сотрудникам полиции, передает РИА «Новости».

Отмечается, что остальные материалы пока не поступили в суд.

1 марта Емельяненко был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. При задержании не хотел сдаваться сотрудникам ДПС и попытался скрыться. В отношении спортсмена может быть возбуждено дело по статье 319 Уголовного кодекса России «Оскорбление представителя власти».

Ранее Рамзана Кадырова попросили закрыть Александра Емельяненко в Чечне.