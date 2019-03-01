Шумахер впервые после травмы был замечен посторонними
Семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера впервые заметили посторонние люди, сообщает «Советский спорт».
По информации Bunte, жители Мальорки увидели бывшего гонщика среди пассажиров вертолет, прилетевшего на виллу Шумахера.
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Отмечается, что экс-пилота «Формулы-1» посторонние не видели с 2013 года, когда с Шумахером произошел несчастный случай на горнолыжном курорте.
Ранее сообщалось, что гонщик провел новогодние праздники на Мальорке, где также отпраздновал свой 50-летний юбилей.