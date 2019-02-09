Серроне проведет бой за титул временного чемпиона с Макгрегором

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дональд «Ковбой» Серроне заявил, что проведет поединок за титул временного чемпиона против Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

«Конор, хорошие новости. Похоже, мы подеремся за титул временного чемпиона в легком весе», — написал боец в своем твиттере.

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Президент американской организации хочет, чтобы бой состоялся летом. Ирландец и американец уже дали устное согласие на очный поединок.

Дисквалификация Конора Макгрегора, согласно решению Атлетической комиссии штата Невада, истечет в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что UFC может провести бой за временный титул из-за отстранения Нурмагомедова.