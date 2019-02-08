Фигуристка Константинова подтвердила свое участие в финале Кубка России

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Фигуристка Станислава Константинова подтвердила, что примет участие в финале Кубка России.

«Поеду ли я на финал Кубка России? Да, это правда», — цитирует Константинову Sport24.

Финал Кубка мира по фигурному катанию состоится в Великом Новгороде с 18 по 23 февраля.

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Также в турнире могут принять участие Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Ранее хореограф Илья Авербух высказался об участии Медведевой в финале Кубка России.