Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе может быть отменена

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Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что женская эстафета на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе может быть отменена, передает «Советский спорт».

Отмечается, что сейчас температура воздуха в регионе -17 градусов, однако она продолжает падать. Гонки Кубка мира нельзя проводить при температуре воздуха ниже 20 градусов.

Окончательное решение будет принято после мужской эстафеты. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.