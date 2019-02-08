Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе может быть отменена
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что женская эстафета на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе может быть отменена, передает «Советский спорт».
Отмечается, что сейчас температура воздуха в регионе -17 градусов, однако она продолжает падать. Гонки Кубка мира нельзя проводить при температуре воздуха ниже 20 градусов.
Окончательное решение будет принято после мужской эстафеты. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.