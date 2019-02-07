Анисимов рассказал о силе броска Овечкина

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Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов поделился предположениями о силе броска капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает «Советский спорт».

«Что касается его броска из левого круга вбрасывания, видимо, никто блокировать этот бросок не хочет. Знают, что или ногу оторвет, или что-нибудь другое», — приводит слова спортсмена официальны сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Анисимов также высказался о рекорде Овечкина.

«Человек добился практически всего в своей жизни благодаря таланту, работе и упорству. Приятно видеть, что он делает на льду. Ребята тянутся за ним, и он показывает им очень хороший пример. Одно удовольствие играть с ним в одной команде», — добавил он.

Ранее Сергей Федоров рассказал о влиянии Овечкина на свою карьеру.