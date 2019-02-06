Победившая Загитову Кихира получила травму перед чемпионатом мира
Действующая победительница финала Гран-при по фигурному катанию Рика Кихира получила травму, сообщает «Советский спорт».
По информации Kyodo, японка повредила палец руки во время тренировки в преддверии чемпионата четырех континентов в американском Анахайме.
«Думаю, это просто растяжение, но, кажется, все довольно плохо. Надеюсь, боль спадет. Я бы хотела уверенно выступить в Анахайме, чтобы затем продемонстрировать идеальный прокат на чемпионате мира», — заявила Кихира.
Напомним, что спортсменка обошла российских фигуристок Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву, которые заняли второе и третье места соответственно.
Чемпионат мира будет проходить в японском Сайтаме с 18 по 24 марта.
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