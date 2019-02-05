СБР и ОКР заключили соглашение о сотрудничестве

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимной поддержке с Олимпийским комитетом России (ОКР), передает «Советский спорт».

Президент организации отметил, что заключение договора прошло 5 февраля.

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«Сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке между Олимпийским Комитетом России и Союзом Биатлонистов России! Всем силы, олимпийских высот и достижений», — написал Драчев в своем инстаграме.

Напомним, что в конце февраля пройдет заседание рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу восстановления статуса СБР.

Ранее СБР и РУСАДА передали в IBU отчет о борьбе с допингом.