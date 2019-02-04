Поветкин намерен вернуться на ринг весной в Великобритании или США

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Российский боксер Александр Поветкин рассказал, когда проведет следующий поединок, передает ТАСС.

Спортсмен отметил, что намерен выйти на ринг весной за границей.

«Пока не знаю, с кем будет следующий бой, но он должен быть в апреле. Скорее всего, или в Англии или в США. Менеджеры договариваются, ждем, когда скажут точно. Кто соперник? Трудно сказать, кто там идет по рейтингу. Недавно сделал операцию на локте, уже беспокоить меня ничего не будет. Буду работать и стараться побеждать», — заявил Поветкин.

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Напомним, что в сентябре 2018 года россиянин потерпел поражение от британца Энтони Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и не смог завоевать титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерская федерации (IBF) в супертяжелом весе.

Ранее представитель Дмитрия Бивола Андрей Рябинский не исключил возможность проведения боя его подопечного с боксером Сергеем Ковалевым.