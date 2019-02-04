Хавбек «Ювентуса» Коста попал в аварию

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Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста попал аварию, сообщает Corriere Torino.

Хавбек стал участником ДТП утром 4 февраля.

Происшествие случилось на трассе между Ливорно-Феррарис и Сантией на севере Италии. На место прибыла машина скорой помощи.

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Отмечается, что сам бразильский футболист травмирован не был. А вот водитель автомобиля, столкнувшего с игроком «старой синьоры», был доставлен в больницу.

В нынешнем сезоне Коста провел 24 матча за туринский клуб, оформив один гол и отдав две голевые передачи.

Ранее форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн рассказал, что планирует вернуться в строй после травмы раньше, чем прогнозировали врачи.