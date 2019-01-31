Защитник сборной России подписал контракт с лидером чемпионата Турции
Российский защитник Федор Кудряшов станет игроком клуба чемпионата Турции, сообщает Sport24.
По информации источника, футболист сборной России заключил договор с лидером турецкой Суперлиги — «Истанбул Башакшехир».
Напомним, что 10 января казанский «Рубин» объявил о расторжении контракта со спортсменом с согласия обоих сторон.
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На счету Кудряшова 26 матчей за национальную команду, в которой он дебютировал в августе 2016 года.
«Истанбул Башакшехир» на данный момент занимает второе место в турнирной таблице и уступает лишь «Галатасараю».
Ранее сообщалось, что полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Вилмар Барриос завершает переход в петербургский «Зенит».