Пихлер: правды в показаниях Родченкова не слишком много

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Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер считает, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков многое придумал в деле о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи, передает «РИА Новости».

Экс-наставник национальной команды отметил, что не верит показаниям Родченкова.

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«Год назад в Международном союзе биатлонистов (IBU) еще не существовало независимой группы, она появилась только в октябре прошлого года. Ну да, наверное, я мог бы и раньше кому-то показать бумаги, с кем-то поделиться соображениями. Но дело в том, что после всей истории с допингом я больше никому не доверяю. Дать информацию журналистам? Я прекрасно понимаю, как устроен современный информационный мир: велика вероятность, что люди выдернут самое «горячее», извратив смысл всего прочего. По большому счету и Родченков ее извратил, просто придумав многое из того, чего не было в реальности. Правды в показаниях Родченкова не слишком много», — заключил Пихлер.

Напомним, что Родченков на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) не смог предоставить доказательства части своих утверждений о существовании «системы допинга» в России.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал об изменениях в отношении к организации.