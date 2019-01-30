Победивший Хабиба Нурмагомедова боец скончался в 34 года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/599/11894599/Depositphotos_4654651_l-2015-pic905-895x505-52181.jpg">

Азербайджанский боец смешанного стиля Хамис Мамедов скончался на 35-м году жизни, сообщает «МК».

Как передает Министерство здравоохранения Азербайджана, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Похороны спортсмена пройдут в его родном городе Сабирабаде.

Реклама

В 2005-2006 году Мамедов одержал победу над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. В бое-реванше, который состоялся в 2011 году, россиянин победил своего соперника удушающим приемом.

Ранее менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что спортсмен больше не будет проводить бои в штате Невада.