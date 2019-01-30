В «Монако» хотят избавиться от недовольных футболистов

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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим планирует устроить глобальное обновление состава французской команды, сообщает «Советский спорт».

Он отметил, что в первую очередь хочет избавиться от футболистов, которые недовольны малым игровым временем.

«Я попросил руководство урезать состав. Нельзя позволять, чтобы 20 человек были недовольны редкими появлениями на поле. В то же время, мы должны усилить команду. Последнее слово за руководством, это только мои пожелания», — приводит слова Жардима L'Equipe.

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Стоит отметить, что Жардим вернулся на пост главного тренера команды после того, как был отправлен в отставку в октябре 2018.

Ранее сообщалось, что форвард «Монако» жаловался дочери Рыболовлева на работу Анри.