Автобус «Урала» попал в ДТП
Автобус футбольного клуба «Урал» попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает «МК Екатеринбург» в официальном твиттере.
Автобус упал в кювет на кольцевой дороге в Екатеринбурге. Чтобы вытащить транспортное средство потребовались два эвакуатора.
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На сегодняшний момент транспортное средство используется для транспортировки второй команды и гостей. В момент схода машины в кювет в салоне находился только водитель. Он не пострадал.
Первая команда из Екатеринбурга сейчас находится на сборах на Кипре.
Ранее сообщалось, что американского боксера застрелил 12-летний ребенок.
Автобус ФК «Урал» упал в кювет— МК в Екатеринбурге (@mk_eburg) 30 января 2019 г.
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автобуса футбольного клуба «Урал» #екатеринбург https://t.co/eFeaHw15Zz