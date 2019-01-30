Автобус «Урала» попал в ДТП

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Автобус футбольного клуба «Урал» попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщает «МК Екатеринбург» в официальном твиттере.

Автобус упал в кювет на кольцевой дороге в Екатеринбурге. Чтобы вытащить транспортное средство потребовались два эвакуатора.

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На сегодняшний момент транспортное средство используется для транспортировки второй команды и гостей. В момент схода машины в кювет в салоне находился только водитель. Он не пострадал.

Первая команда из Екатеринбурга сейчас находится на сборах на Кипре.

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