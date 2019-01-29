Украинский журналист: мы больше не увидим Ракицкого в сборной

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Известный украинский спортивный журналист Артем Франков высказался по поводу перехода защитника «Шахтера» Ярослава Ракицки в петербургский «Зенит».

«Практически уверен, что в сборной мы его больше не увидим. По политическим причинам. Многие в нашей стране принципиально отказываются читать новости о чемпионате России. У главного тренера Андрея Шевченко просто не останется другого выбора, как не вызывать Ракицкого в команду» — приводит слова журналиста Sport24.

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Франков также рассказал о реакции украинской стороны на трансфер футболиста.

«Реакция СМИ на переход Ракицкого резко отрицательная, а реакция соцсетей еще негативнее, причем в более ярко-выраженной форме. При этом я пытаюсь рассматривать этот трансфер с практической точки зрения, и со стороны коммерческой он выгоден всем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины попрощался с «Шахтером».