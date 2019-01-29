Малкин вошел в тройку худших игроков по показателю полезности

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В матче игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 3:6, сообщает «Советский спорт».

Российский нападающий «пингвинов» в этой встрече записал на свой счет результативную передачу и закончил игру с показателем полезности »-1», проведя на льду 18:07. В сумме показатель полезности представителя России достиг »-20». Таким образом Малкин вышел на третье место в рейтинге худших игроков по этому критерию. Лидером по этому показателю является форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо (»-23»). Второе место занимает защитник «пантер» Майк Мэтисон (»-21»).

Ранее сообщалось, что передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Нью-Джерси».