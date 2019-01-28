Степанова и Букин перед ЧМ выступят в шоу «Star On Ice»

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Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин будут участвовать в шоу «Star On Ice».

Российский спортсмен рассказал, зачем принимать участие в таких показательных выступлениях, передает «Советский спорт».

По его мнению, шоу — это хороший тренинг для нервов и внутреннего состояния фигуристов.

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«Приглашение участвовать в шоу мы получили еще в начале сезона. В течение 10 дней планируем выступить в Швейцарии в разных городах.

Выступления в шоу дают очень много спортсменам. Это общение с публикой. Более комфортное ощущение себя на льду. И ты переносишь все это в программу. Когда ты выступаешь в шоу, от тебя не требуют каких-то элементов, чистоты исполнения. Катаешься в свое удовольствие и пытаешься свое состояние перенести в программы, которые потом начинают играть совсем другими красками.

Шоу — это еще и тренинг для нервов, для внутреннего состояния. Когда часто катаешься на публике и привыкаешь к этому, то легче выходить на соревнования. Понятно, что соревнования – это совершенно другой этап в жизни, но совмещать это как эмоциональное состояние можно и даже нужно», — приводит слова Букина пресс-служба ФФККР.

Ранее Букин высказался относительно выступления на чемпионате Европы. По итогам двух программ Степанова и Букин набрали 206,41 балла, что позволило российской паре стать вторыми на турнире.