Степанова и Букин взяли серебро чемпионата Европы в танцах на льду

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Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, сообщает «Советский спорт».

По итогам двух программ спортсмены набрали 206,41 балла. Золото завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (217,98), третье место заняли представители Италии Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (199,84).

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Еще один российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов (193,95) расположился на четвертой строчке. Их соотечественники Софья Евдокимова / Егор Базин (175,62) заняли девятую позицию.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Минск (Беларусь)

Танцы на льду.

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) — 217,98;

2. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 206,41;

3. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 199,84;

4. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 193,95;

9. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) — 175,62