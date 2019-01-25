В команде Емельяненко прокомментировали слухи об отмене боя с Бейдером

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В команде бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко прокомментировали информацию о том, что спортсмен может сняться с поединка с американцем Райаном Бейдером, передает Sport24.

СМИ утверждали, что россиянин плохо себя почувствовал и из-за этого может отказаться от встречи.

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Источник заявил, что боец не испытывает никаких проблем со здоровьем.

Поединок состоится 26 января на турнире Bellator 214 в рамках финала Гран-при тяжеловесов.

Ранее президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков назвал преимущества Емельяненко над Бейдером.