В команде Емельяненко прокомментировали слухи об отмене боя с Бейдером
В команде бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко прокомментировали информацию о том, что спортсмен может сняться с поединка с американцем Райаном Бейдером, передает Sport24.
СМИ утверждали, что россиянин плохо себя почувствовал и из-за этого может отказаться от встречи.
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Источник заявил, что боец не испытывает никаких проблем со здоровьем.
Поединок состоится 26 января на турнире Bellator 214 в рамках финала Гран-при тяжеловесов.
Ранее президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков назвал преимущества Емельяненко над Бейдером.