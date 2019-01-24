Спасатели возобновили поиски пропавшего самолета Салы
Спасатели приняли решение о возобновлении поисковой операции пропавшего самолета, на котором летел новичок английского «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает «Советский спорт».
Легкомоторный самолет, на котором находились только игрок и 60-летний пилот Дэйв Ибботсон пропал с радаров 22 января во время перелета из Нанта в Кардифф.
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Спасатели нашли только обломки, но не выяснили, точно ли они принадлежат самолету Салы. 24 января они сосредоточатся на поисках в прибрежных районах.
Не исключена версия, при которой самолет совершил аварийную посадку на воду, а пилот и пассажир смогли воспользоваться надувным плотом.
Ранее сообщалось, что названа еще одна версия исчезновения самолета Салы.