Спасатели возобновили поиски пропавшего самолета Салы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/12138451/RTS2BPNS-pic905-895x505-69135.jpg">

Спасатели приняли решение о возобновлении поисковой операции пропавшего самолета, на котором летел новичок английского «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, сообщает «Советский спорт».

Легкомоторный самолет, на котором находились только игрок и 60-летний пилот Дэйв Ибботсон пропал с радаров 22 января во время перелета из Нанта в Кардифф.

Реклама

Спасатели нашли только обломки, но не выяснили, точно ли они принадлежат самолету Салы. 24 января они сосредоточатся на поисках в прибрежных районах.

Не исключена версия, при которой самолет совершил аварийную посадку на воду, а пилот и пассажир смогли воспользоваться надувным плотом.

Ранее сообщалось, что названа еще одна версия исчезновения самолета Салы.