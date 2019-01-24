Тренер «Барселоны» не пожалел об отсутствии Месси в матче с «Севильей»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал матч 1/4 финала Кубка Испании против «Севильи», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась поражением сине-гранатовых со счетом 0:2.
Нападающий Лионель Месси не принимал участие в игре.
«Мы контролировали игру в первом тайме. Во второй половине нас немного затянуло. Соперник добился прекрасного результата. Мы попытаемся отыграться на «Кам Ноу». Что касается Месси, то я не сожалею, что оставил его в Барселоне. Я должен был так сделать», — заявил Вальверде на послематчевой пресс-конференции.
Ответная игра пройдет 30 января на «Камп Ноу».
Ранее форвард «Севильи» Виссам Бен-Йеддер оформил гол в матче против «Барселоны» и посвятил его футболисту «Кардифф Сити» Эмилиано Сале.