Виталий Кличко: было желание оторвать Джошуа голову

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко поделился воспоминаниями о бое его брата Владимира с представителем Великобритании Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».

«У меня было огромное желание выйти в ринг после самого свежего поединка, который был связан с Кличко и о котором, конечно, было очень много разговоров — поединка Владимира с Энтони Джошуа. Было желание оторвать голову Энтони», — приводит слова бывшего спортсмена Xsport.

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Кличко также рассказал, что хотел бы сам выйти на ринг против британца.

«Желание есть, а возможности уже не позволяют. Правда, физические кондиции позволяют – на моей должности нужно быть в хорошей форме», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Кличко ведет переговоры о боях с Фьюри и Джошуа.