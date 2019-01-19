«Манчестер Юнайтед» одержал седьмую победу под руководством Сульшера

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«Манчестер Юнайтед» одолел «Брайтон» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Поль Погба и Маркус Рэшфорд.

Эта победа стала седьмой для «красных дьяволов» под руководством Уле Гуннара Сульшера.

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Таким образом, команда благодаря трем набранным очкам обошла лондонский «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата Англии и теперь занимает пятое место.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о соперничестве с «Ливерпулем».

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Стретфорд) — «Брайтон» ( Брайтон-энд-Хов) — 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Погба, 27; 2:0 – Рашфорд, 42; 2:1 – Гросс, 72