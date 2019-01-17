Муслин: на Головина будет спрос в случае вылета «Монако»

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Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Бордо» Славолюб Муслин поделился мнением об уровне игры полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Головин – лучший игрок в составе «Монако». Он доказал это и во вчерашней игре, и в матче с «Марселем», у Анри нет никаких причин сокращать его игровое время. Он очень хороший игрок с большими перспективами, успел адаптироваться в европейском футболе, поэтому у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды в случае чего», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

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Муслин также прокомментировал спад монегасков в нынешнем сезоне.

«На протяжении нескольких лет «Монако» продавал хороших игроков, рано или поздно должен был произойти спад. Со временем ситуация наладится. В команде появляются качественные игроки, значит, результат скоро придет», — добавил он.

Ранее Анри прокомментировал ничью с «Ниццей» в матче Лиги 1.