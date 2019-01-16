У экспертов WADA нет трудностей с работой в московской лаборатории

<img src="//img.gazeta.ru/files3/699/11977699/WADA-pic905-895x505-49117.png">

У экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет проблем и трудностей во время работы в московской лаборатории, передает ТАСС.

Об этом проинформировали в пресс-службе агентства.

«Работа еще идет. Когда группа экспертов в составе трех человек прибыла в Россию для получения данных из московской лаборатории, продолжительность миссии не была ограничена.

Реклама

Работа требует больше времени, чем первоначально предполагалось, но группа не сталкивается с какими-либо конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи», — сказано в сообщении.

Ранее Свищев поставил под сомнение работу мировой антидопинговой системы.