У экспертов WADA нет трудностей с работой в московской лаборатории
У экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет проблем и трудностей во время работы в московской лаборатории, передает ТАСС.
Об этом проинформировали в пресс-службе агентства.
«Работа еще идет. Когда группа экспертов в составе трех человек прибыла в Россию для получения данных из московской лаборатории, продолжительность миссии не была ограничена.
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Работа требует больше времени, чем первоначально предполагалось, но группа не сталкивается с какими-либо конкретными проблемами или трудностями при выполнении своей задачи», — сказано в сообщении.
Ранее Свищев поставил под сомнение работу мировой антидопинговой системы.