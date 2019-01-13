Логинов прокомментировал свое выступление в эстафете КМ

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, передает «Советский спорт».

Логинов замыкал эстафету, его этап был четвертым. На момент его старта отрыв у российской команды от ближайшего преследователя, сборной Франции, был больше минуты.

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«Сегодня очень приятно было получить такое преимущество. Ребята справились даже с таким ветром, это просто шикарно. Я старался не подвести их. На старте не сильно переживал, но с такой погодой можно прийти на стрельбище и в ветер, и в штиль. Справлялись как могли. На стрельбе не задергался, но ветер достаточно прилично выкручивал — отталкивал от щита», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Ранее Шипулин поделился эмоциями от побед сборной России в эстафетах.