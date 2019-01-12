Просвирнова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку

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Российская спортсменка Софья Просвирнова заняла третье место на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м, сообщает «Советский спорт».

В финальном забеге Просвирнова финишировала с результатом 2 минуты 29,706 секунды. Золото завоевала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг (2.29,181), серебро в активе Элизы Кристи (2.29,416) из Великобритании.

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Чемпионат Европы. Дордрехт, Голландия

Женщины. 1500 м

1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 2.29,181

2. Элиза Кристи (Великобритания) – 2.29,416

3. Софья Просвирнова (Россия) – 2.29,706

Просвирнова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Также она — четырехкратная победительница чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.

Ранее сообщалось, что россиянка Ольга Фаткулина стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове.