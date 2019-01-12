Просвирнова завоевала бронзу на чемпионате Европы по шорт-треку
Российская спортсменка Софья Просвирнова заняла третье место на чемпионате Европы по шорт-треку на дистанции 1500 м, сообщает «Советский спорт».
В финальном забеге Просвирнова финишировала с результатом 2 минуты 29,706 секунды. Золото завоевала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг (2.29,181), серебро в активе Элизы Кристи (2.29,416) из Великобритании.
Чемпионат Европы. Дордрехт, Голландия
Женщины. 1500 м
1. Сюзанне Схюлтинг (Голландия) – 2.29,181
2. Элиза Кристи (Великобритания) – 2.29,416
3. Софья Просвирнова (Россия) – 2.29,706
Просвирнова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. Также она — четырехкратная победительница чемпионатов Европы.
Чемпионат Европы в Дордрехте завершится 13 января.
Ранее сообщалось, что россиянка Ольга Фаткулина стала второй на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в польском Томашове.