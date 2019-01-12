Бё стал победителем гонки преследования в Оберхофе, Логинов — пятый

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Норвежец Йоханнес Бё выиграл мужскую гонку преследования, которая проходила в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). Вторым к финишу пришел немец Арнд Пайффер, третий результат показал итальянец Лукас Хофер. Россиянин Александр Логинов занял пятое место, сообщает «Советский спорт».

Отметим, что Бё совершил во время преодоления дистанции три промаха, а Логинов — четыре.

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Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф, Германия

Гонка преследования. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 34.29,8 (3 промаха)

2. Арнд Пайффер (Германия) — +15,1 (1)

3. Лукас Хофер (Италия) — +15,8 (0)

4. Мартен Фуркад (Франция) — +32,6 (3)

5. Александр Логинов (Россия) — +42,4 (4)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию индивидуальной гонки.

Напомним, что Логинов выиграл спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Ранее Мартен Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира.