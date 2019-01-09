Суд рассмотрит апелляцию «Рубина» на отстранение от еврокубков в марте
Стала известна дата, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию казанского «Рубина» на отстранение клуба от еврокубков, сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы CAS, заседание по этому делу пройдет 28 марта.
Напомним, что в октябре 2018 года судебная палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов отстранила казанцев от участия в приняла решение отстранить казанский «Рубин» от участия в соревнованиях европейских команд на один сезон.
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«Рубин» был подвергнут санкциям, так как не выполнял требование безубыточности.
Ранее российский керлингист Александр Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS о четырехлетней дисквалификации за употребление запрещенных препаратов.