Стал известен соперник сборной России в матче за третье место МЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/145/12108145/1-pic905-895x505-81142.jpg">

Сборная России сыграет с национальной командой Швейцарии в матче за бронзу молодежного чемпионата мира 2019, который проходит в канадском Ванкувере, сообщает «РИА Новости».

В полуфинальном матче швейцарцы уступили сборной Финляндии со счетом 1:6. До этого подопечные Валерия Брагина проиграли американцам 1:2.

Реклама

Матч за третье место состоится в ночь с 5 на 6 января и начнется в 0:00 по московскому времени.

Встреча за золотые медали МЧМ, в которой сборная США будет противостоять финнам пройдет в ту же ночь и стартует в 4:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что капитан сборной России Клим Костин эмоционально отреагировал на поражение в матче против США в рамках полуфинала молодежного чемпионата мира.

Хоккей. Молодежный чемпионат мира

Финляндия — Швейцария — 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)

1:0 — Юленен (Виртанен) — 0:40;

2:0 — Талвитие (Купари, Вааканайнен) — 2:55;

3:0 — Талвитие (Купари, Хепониеми) — 5:53;

4:0 — Йокихарью (Хепониеми, Пуустинен) — 7:43 (5х4);

4:1 — Курашев (Леунбергер, Мюллер) — 16:40 (5х4);

5:1 — Хепониеми (Толванен, Лунделл) — 27:56;

6:1 — Купари (Какко, Хепониеми) — 34:57 (5х4).