Тренер сборной Аргентины надеется на возвращение Месси

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил надежду на возвращение нападающего Лионеля Месси в стан команды, передает «Советский спорт».

Месси приостановил выступления за национальную команду после чемпионата мира — 2018 в России, где аргентинская сборная покинула турнир на стадии 1/8 финала.

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«Я не очень часто общаюсь с Месси, но мы поддерживаем связь. Мы постараемся сделать так, чтобы он присоединился к нам в 2019 году. Нас ожидают переговоры, и мы с оптимизмом полагаем, что они пройдут хорошо.

Для нас это что-то важное. Любой тренер хотел бы работать с ним, и я — больше, чем кто-либо другой», — приводит слова специалиста интернет-издание Goal.

Ранее Месси отреагировал на вызов Роналду перейти в клуб Серии А.