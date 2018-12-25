Шипулин пожелал фанатам на Новый год не разочаровываться в спорте

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Биатлонист Антон Шипулин пожелал российским болельщикам не разочаровываться в спорте, передает «Советский спорт».

«При всей этой ситуации, не очень счастливой для меня, хочу пожелать всем не отчаиваться. Не разочаровываться в спорте, в тех биатлонистах, за которых вы болеете.

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Склоняю лыжи и винтовку перед вами. Поддержка фанатов и близких невероятно сильна, она дает силу и мотивацию для каждого спортсмена. Желаю, чтобы вы болели еще сильнее и ярче за наших ребят», — сказал Шипулин.

25 декабря россиянин на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры.

Биатлонист в нынешнем сезоне пропустил этапы Кубка мира в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

Шипулин является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в эстафете 4×7,5 км, бронзовым призером Олимпиады-2010 в данной дисциплине, чемпионом мира 2017 года в эстафете, шестикратным призером чемпионатов мира. По итогам сезона-2014/15 Шипулин стал обладателем малого Кубка мира в зачете масс-стартов.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о решении Шипулина завершить карьеру.