Роналду не выйдет на поле в матче с «Атлантой» с первых минут
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду начнет матч против «Атланты» в рамках 18-го тура Серии А на скамейке запасных, сообщает «Советский спорт».
По информации Tuttosport, португальский футболист не выйдет с первых минут на поле, так как главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри хочет дать передохнуть форварду.
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Также причиной этого может стать желание спортсмена пополнить свой голевой счет и обойти игрока «Дженоа» Кшиштофа Пентека в топе бомбардиров чемпионата Италии, от которого португалец отстает на два гола.
Встреча «Аталанты» и «Ювентус» состоится 26 декабря.
Ранее туринский клуб установил рекорд Серии А, одержав 16 победу в первых 17-ти матчах первенства.