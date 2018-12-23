Медведева фотографировала Загитову с цветами

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Фигуристка Бетина Попова выложила в «сториз» своего инстаграма изображение, на котором Медведева снимает на телефон Загитову с букетом цветов, передает «Советский спорт».

Фотография появилась перед показательными выступлениями на чемпионате России в Саранске.

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Ранее спортсменки занимались в одной группе у российского тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады 2018 года, где Загитова стала первой, а Медведева — второй, Евгения перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

На чемпионате России Загитова заняла пятое место, а Медведева — седьмое. При этом Загитова решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках России получила путевку на январский чемпионат Европы, а Медведева — нет.

Ранее Медведева аплодировала Загитовой на чемпионате России.