Возвращение Еременко в ЦСКА исключено

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев исключил возвращение в клуб полузащитника Романа Еременко, передает «Спорт-Экспресс».

В настоящее время экс-игрок «армейцев» выступает за московский «Спартак». Его контракт с красно-белыми будет расторгнут в ближайшее время.

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«На данный момент дорога в ЦСКА для Еременко закрыта. После того что случилось это практически исключено. Во-первых, мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса. Во-вторых, чисто спортивный принцип. Если летом мы не могли спрогнозировать, как наши новички будут прогрессировать, то сейчас можно констатировать: коллектив у нас сплоченный. Игра наладилась. И брать кого-то еще, перекрывать дорогу молодым — просто неразумно», — сказал Бабаев.

Еременко выступал за ЦСКА с 2014 по 2016 год. На его счету 20 мячей в 80 играх во всех турнирах. В 2016 году он был дисквалифицирован за употребление наркотика. С 2018 года выступает за «Спартак».

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