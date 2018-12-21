WADA планирует третий визит в московскую лабораторию

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерены в третий раз посетить московскую антидопинговую лабораторию, сообщает ТАСС.

Организация объявит об этом до конца 2018 года.

«До конца года мы должны получить официальное заявление WADA по поводу очередного визита независимых экспертов в московскую антидопинговую лабораторию. Будет еще один визит экспертов», — рассказал министр спорта России Павел Колобков.

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Глава ведомства уверил, что эксперты WADA остались довольны итогами второго визита, который прошел в 21 декабря.

Ранее Джим Уолден, адвокат информатора WADA и бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, воодушевлен внесением в Конгресс США законопроекта об уголовном наказании за применение допинга на международных соревнованиях.