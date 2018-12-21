Друг Хабиба Нурмагомедова стал лучшим бойцом 2018 года

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Американец Дэниэль Кормье признан лучшим бойцом смешанного стиля (MMA) уходящего года по версии телеканала ESPN, сообщает «Советский спорт».

39-летний Кормье держит чемпионские пояса в полутяжелом и тяжелом дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Американец возглавляет рейтинги лучших бойцов ESPN и UFC вне зависимости от весовых категорий.

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В 2018 году Кормье провел три поединка и одержал три победы.

Ранее сообщалось, что Кормье назвал дату своего возможного последнего боя в карьере.