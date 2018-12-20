Стали известны итоги жеребьевки полуфиналов Кубка английской лиги
Стали известны итоги жеребьевки полуфинальной стадии Кубка английской лиги, сообщает «Советский спорт».
В полуфинале Кубка английской лиги «Тоттенхэм» встретится с «Челси», а «Манчестер Сити» сыграет с «Бертон Альбион». Первые матчи состояться 8-9 января, ответные – 22-23 января, информирует пресс-служба турнира в своем твиттере.
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Действующим победителем Кубка лиги является «Манчестер Сити», который в финале прошлого розыгрыш с крупным счетом обыграл лондонский «Арсенал» — 3:0.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Тоттенхэм»..
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» в матче 1/4 финала Кубка лиги, а «Челси» на своем поле с минимальным счетом одолел «Борнмут».